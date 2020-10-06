Под Петербургом женщине с ребенком врач угрожал пистолетом

Владимир Брацлавский, бывший зам главврача Городской больницы №26, был осужден в Санкт-Петербурге в Зеленогорском районном суде, за то, что угрожал пистолетом женщине с ребенком.

Обединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что врача из Зеленогорска суд отправил под домашний арест до 2 ноября.

Инцидент произошел 4 октября в Зеленогорске на вокзальной улице. Находясь в супермаркете, мужчина очень громко говорил по телефону. Женщина попросила его разговаривать не так громко. В ответ на это мужчина начал оскорблять покупательницу, а потом ударил ее. После этого столкновения мужчина ушел на улицу достал пистолет и направил в сторону женщины. Девушка находилась в этот момент с ребенком. Как сообщают врачи, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы, а также сотрясение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.