Самолет "Руслайн" успешно совершил аварийную посадку

Во вторник, 6 октября, самолет авиакомпании «Руслайн» экстренно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Посадка прошла успешно. Напоминаем, авиалайнер совершил взлет из Пулково в 13:37. Однако, в результате выхода из строя передней стойки шасси, пилотами было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорту вылета. Самолет около часа нарезал круги в небе над Пулково с целью выработать запас топлива, необходимого для совершения посадки.

В салоне самолета находились 29 человек, в их число вошли 26 пассажиров и 3 члена экипажа. Сообщается, что аварийная посадка авиалайнера в аэропорту Пулково была осуществлена успешно. в результате посадки никто из находившихся на борту авиалайнера не пострадал.