Петербуржца осудили на 4 года колонии за кражу на 19 миллионов

Гражданин Петербурга совершил ограбление квартиры на проспекте Обуховской Обороны на сумму близкую к 19 миллионам рублей. По приговору суда преступник отправится в колонию на 4 года. Приговор был вынесен Невским районным судом, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Инцидент произошел в июле 2019 года. Обвиняемый находился в сговоре с группой лиц. Среди украденных вещей были драгоценности от Louis Vuitton, Certier, Tiffany и Rolex. Кроме того, похищены были банковские карты и около 50 тысяч евро. Общая стоимость украденного имущества составила 18,8 миллионов рублей. Фигурант дела был отправлен судом в колонию строгого режима. Срок прибывания в колонии составит 4 года, с ограничением свободы на год. Кроме того, с обвиняемого были взысканы 18 миллионов рублей.