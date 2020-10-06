Самолет из Петербурга в Йошкар-Олу совершает экстренную посадку в Пулково

Самолет авиакомпании «Руслайн» нарезает круги над аэропортом Пулково с целью выработать топливо для посадки во вторник, 6 октября.

Сообщается, что взлет авиалайнера произошел в 13:37. Самолет направлялся из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу. Через несколько минут после начала полета, пилотами было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорт вылета. В настоящий момент авиалайнер кружится над аэропортом Пулково, чтобы выработать топливо для совершения аварийной посадки.

К экстренным действиям привела техническая неполадка. Во время полета обнаружили неисправность передней стойки шасси. Сообщается, что на борту авиалайнера находятся 29 человек, среди них 26 пассажиров и 3 члена экипажа.