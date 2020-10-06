У жительницы Ленобласти украли ВАЗ и гараж

Подозреваемый в краже ВАЗа был задержан. Преступление было совершено нестандартным способом – автомобиль украли вместе с гаражом. По информации, предоставленной ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о пропаже автомобиля и гаража поступило от 52-летней женщины, проживающей в поселке Ушаки, 5 октября. Через полтора часа после звонка сотрудниками полиции был задержан преступник. Им оказался 37-летний безработный мужчина, уже привлекаемый к уголовной ответственности в прошлом. Кража была запланирована обвиняемым еще летом этого года. Похищенное имущество он сдал в компанию по приему металлолома в Тосно, предварительно договорившись по телефону, и получил за это 30 тысяч рублей.