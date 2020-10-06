Петербуржца осудили на девять лет колонии за убийство дачника

В Северной столице Пушкинским районным судом был вынесен приговор по делу об убийстве в садоводстве. Согласно информации, установленной судом, инцидент, приведший к убийству дачника, произошел в июле прошлого года в одном из садоводств Павловска. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого с топором. Мужчина нанес ему многочисленные удары топором и деревянным бруском, в результате чего пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте. Обвиняемый отказался признавать свою вину. По его словам, его знакомый первый совершил на него нападение, нанес ему многочисленные удары и пытался задушить. По приговору суда, обвиняемый был отправлен в исправительную колонию строгого режима. Срок заключения – девять лет.