Бизнесмен пожаловался на клевету во "Вконтакте"

По заявлению мужчины, в социальной сети «Вконтакте» опубликовали пост, содержащий ложную информацию, порочащую репутацию его фирмы. Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации было рассмотрено в Смольнинском районном суде. После обнаружения поста о его фирме во «Вконтакте» бизнесмен подал иск. Его требования заключались в удалении поста, однако они не были удовлетворены судом. Данную информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По словам бизнесмена, в 2018 году он обнаружил пост, обвиняющий его фирму в мошенничестве. Мужчина заявил, что такие утверждения допустимы лишь при наличии неопровержимых доказательств. Он отметил, что публикации не имеют под собой основания, так как его фирма не является фигурантом уголовного дела.