В Петербурге задержали Ford, набитый крышками от люков

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 5 октября, сотрудники полиции задержали автомобиль Ford Focus. Он был доверху набит чугунными крышками от городских канализационных люков.

Иномарку заметили у доме №21/б по Шафировскому проспекту. В машине находились ранее неоднократно судимые за грабежи и кражи мужчина и женщина, оба в возрасте 27 лет.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен в дальнейшем.