В лесу в Приозерском районе найдено тело приезжего мужчины

5 октября, в понедельник, в полицию поступило сообщение о трупе, обнаруженном в лесном массиве возле поселка Запорожское Ленинградской области.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело приезжего мужчины. Он был найден в сидящей позе, привязанный к дереву. На теле погибшего обнаружили два кровоподтека, а также ссадину на голове. Других телесных повреждений зафиксировано не было.

Неподалеку от места ЧП была найдена сумка с документами, по которым удалось установить личность погибшего. Им оказался 47-летний гражданин Украины. Также неподалеку была найдена сумка с личными вещами погибшего, продуктами и двумя пустыми бутылками из-под алкоголя.

Тело мужчины было направлено в морг для дальнейшего освидетельствования. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.