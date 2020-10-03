В Петербурге возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует дочь бывшего замминистра юстиции

В субботу, 3 октября, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, прозошедшему на участке ЗСД от набережной Макарова до Богатырского 29 июля 2020 года. В тот день Татьяна Смирнова сидела за рулем «Гелендвагена», запустившего цепную реакцию наезда на пешехода. Петербуржец Игорь Бабурин был признан потерпевшим.

Доследственная проверка длилась два месяца. Старший следователь ГУ МВД подполковник Ямочкин в постановлении о возбуждении уголовного дела сообщает о «ДТП с участием «Гелендвагена» и автобуса «ГАЗ», в результате чего «ГАЗ» совершил наезд на пешехода Бабурина».

Напоминаем, что за рулем «ГАЗели» никого не было: Бабурин вышел из салона после аварийной остановки и разместился перед микроавтобусом. «Гелендваген» Смирновой, въехавший в автомобиль, придал «ГАЗели» импульс, из-за которого и пострадал мужчина.