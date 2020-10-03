В Ленобласти пенсионерка торговала наркотиками

3 октября в Ленинградской области Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали сбытчиков синтетического наркотика. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Лодейнопольском и Подпорожском районах орудовала группа из шести человек. По версии оперативников, организатором была 43-летняя жительница поселка Шушары, а ее 37-летний сожитель выполнял роль помощника. 67-летняя жительница Волховского района Ленобласти взяла на себя функции оператора. Остальные трое были закладчиками.

Женщину-организатора с помощником задержали в районе поселка Кисельня Волховского района. В ходе личного досмотра у задержанных было изъято наркотическое средство массой 37,7 грамма, а во время обыска по месту жительства обнаружено и изъято еще 1,36 грамма наркотика. У предполагаемых закладчиков также изъято порядка 50 граммов запрещенного вещества.

Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный оборот наркотиков. Пятеро подозреваемых арестованы, пенсионерка-подельница находится под подпиской о невыезде.