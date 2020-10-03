В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла

По словам очевидца, вечером в субботу, 3 октября, на перекрестке Московского проспекта и 1-й Красноармейской водитель внедорожника сбил мотоцикл. При каких обстоятельствах это произошло, неясно.

На место аварии выехали сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Водитель мотоцикла, судя по всему, был госпитализирован. Официальной информации от Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по региону пока не поступало.