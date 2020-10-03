Задержан вор-домушник, укравший ценности на сумму в миллион рублей

Полиция Санкт-Петербурга нашла виновного в крупной квартирной краже.

29 сентября, во вторник, в полицию обратилась 49-летняя жительница Санкт-Петербурга , проживающая на Новгородской улице. По ее сообщению, в период с 26 по 29 числа неизвестное лицо проникло в ее квартиру и похитило украшения, часы и ноутбук. Сумма пропажи была оценена владелицей в 978 тысяч 128 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. В пятницу, 2 октября, подозреваемый в преступлении был задержан. Он находился на Московской улице в Пушкине. Это 33-летний местный безработный. Ему была назначена подписка о невыезде.