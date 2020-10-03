Пьяный мужчина устроил погоню ночью в Приморском районе

В ночь на 3 октября в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, заставил полицейских гнаться за ним на машине.

Сотрудники ГИБДД на проспекте Художников попытались остановить автомобиль марки Opel. Водитель поигнорировал требования полицейских, из-за чего сотрудникам пришлось гнаться за ним на служебной машине.

Когда машину все-таки удалось установить, выяснилось, что за рулем транспортного средства находился выпивший 23-летний гражданин Белоруссии. Водительских прав у него не было. Он заявил, что перед поездкой "чуть-чуть" выпил, поскольку направлялся в ночной клуб.