Мужчина упал на пути на станции метро "Кировский завод" вчера вечером

В пятницу, 2 октября, в метрополитене Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие. На рельсы на станции метро "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии упал пассажир.

Движение поездов по красной ветке было временно приостановлено. Инцидент произошел приблизительно в семь вечера.

Упавшего удалось спасти. Очевидцы происшествия в социальных сетях сообщили, что работники метрополитена смогли оказать упавшему своевременную помощь. Это был слабовидящий мужчина с тростью. Его быстро достали с путей и оказали необходимую медицинскую помощь, в результате чего инцидент окончился для него благополучно.