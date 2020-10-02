Житель Петербурга признан виновным в мошенничестве при покупке имущества в Сети.
Мужчина осуществлял незаконную деятельность с октября 2018 года по январь 2019. По данным следствия, злоумышленник договаривался о встрече с людьми, разместившими в интернете объявления о продаже телефонов и ювелирных украшений. При встрече мужчина предоставлял потерпевшим ложные данные о переводе денег. Он также показывал паспорт и после этого скрывался. Таким образом, мошенник похитил три телефона и браслет из золота. Общая сумма вещей составила свыше 260 тысяч рублей. Мужчина был признан виновным в совершении преступлений, ему назначили наказание в виде тюремного срока. Преступник проведет в исправительной колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев.
Петербуржцу грозит тюремное заключение за кражу телефонов и золотого браслета
© Фото: pixabay.com
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Мужчина отсидит больше 7 лет.
Житель Петербурга признан виновным в мошенничестве при покупке имущества в Сети.
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