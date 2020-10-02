Жительницу Петербурга ожидает суд за поддельную справку

Обвинительный акт в отношении 28-летней гражданки Петербурга был утвержден прокуратурой Колпинского района. Женщину обвиняют в использовании заведомо ложного документа.

По информации, предоставленной следствием, жительница Петербурга в мое 2020 года пропустила несколько рабочих дней при отсутствии уважительной причины. Понимая, что за прогулы ей может грозить увольнение, женщина решила приобрести поддельную справку. Поддельный листок о нетрудоспособности ей удалось купить у станции метро «Купчино». Данный документ она предъявила бухгалтерии в качестве объяснения своего отсутствия на работе.

Сотрудникам удалось выявить факт подделки справки, после чего они обратились в полицию. Уголовное дело в отношении обвиняемой направили в суд для рассмотрения по сущетсву.