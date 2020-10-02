Посетитель банка пытался воспользоваться фальшивыми документами в Пушкине

Посетитель, который подозревается в использовании фальшивых документов, был задержан сотрудниками Росгвардии в одном из банковских отделений Пушкина. В четверг, 1 октября, сотрудница банка обнаружила, что документы посетителя являются поддельными и вызвала наряд вневедомственной охраны. Неизвестный посетил отделение банка, расположенное на Московской улице в городе Пушкин, и попросил доступ к своему счету с целью снятия денежных средств. При этом мужчина показал сотруднице паспорт Республики Гана, по которому было отчетливо видно, что фотография в нем заменена. После обращения сотрудницы банка правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия. Мошенник был задержан. Подозреваемый в подделке документов мужчина был передан сотрудникам территориального отдела полиции.