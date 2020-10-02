Пенсионерке отрезало ногу поездом

Сотрудники транспортной полиции Ленинградской области в данный момент занимаются выяснением обстоятельств произошедшего на станции Пери.

В четверг, 1 октября, около трех часов дня в дежурную часть транспортной полиции сообщили, что пенсионерка получила травму на железнодорожной станции Пери. Следственно-оперативная группа установила, что гражданка Петербурга в возрасте 67 лет переходила по служебному переходу и приняла решение проползти под грузовым поездом. В момент, когда женщина находилась под вагоном, поезд начал движение. В результате, пенсионерка получила серьёзную травму и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Женщина перенесла травматическую ампутацию нижней конечности.