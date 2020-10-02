Части тела, обнаруженные в Екатерингофке и около яхт-клуба, принадлежат одному человеку

Этот факт был установлен предварительной экспертизой, которая выявила, что части тела на набережной около яхт-клуба «Геркулес» и в реке Екатерингофке принадлежат одному и тому же мужчине. Эксперты отметили, что следы распила тела на тазобедренной части, которую нашли в реке, и туловища, обнаруженного у яхт-клуба «Геркулес», схожи. Кроме того, о том, что части тела принадлежат одному и тому же человеку, свидетельствует их пропорциональность относительно друг друга. В данным момент по останкам назначили несколько экспертиз, в их число входит молекулярно-генетическая. Она позволит специалистам с точностью до 100% установить родство останков.

Напомним, останки расчлененного тела были найдены в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь с 21 на 22 сентября.