В Купчино горожане остались без света

В четверг, 1 октября, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на одной из улиц отключили свет. Отключение произошло внезапно в районе Купчино.

Происшествие произошло на улице Димитрова, как сообщают жители Купчино. Информация появилась в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожане пожаловались на отключение электричества в комплексе «Серебряные ключи». Помимо всего комплекса свет исчез и на улице. Также петербуржцы считают, что причиной происшествия могла стать авария, которая произошла на подстанции в Купчино.

Напомним, что в Петербурге прогнозируемая дата начала отопительного сезона намечена на 10 октября.