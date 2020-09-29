В Петербурге снова «расчлененка»: мешок с трупом прибился к «Лахта Центру»

В Приморском районе Санкт-Петербурга найдена ужасная находка. Мешок с трупом прибило к яхт-клубу. Так, в Финском заливе у «Лахта Центра» нашли торбу, в которой находилось туловище человека. О найденном расчлененном трупе сообщили в правоохранительные органы.

На данный момент специалисты выясняют подробности происшествия. Им предстоит установить личность трупа, всплывшего у яхт-клуба. Правоохранительные органы работают на месте ужасной находки и, вероятно, возбудят уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело по такой статье, когда рыбак выловил мешок с частями тела из Екатерингофки.