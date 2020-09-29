«Осознанное потребление»: на Кондратьевском проспекте женщина выбрасывает из окна мебель и технику

В Санкт-Петербурге обезумевшая женщина устроила «вещепад» на Кондратьевском проспекте. Из окна квартиры неизвестная выбрасывает практически все предметы, которые там есть. При этом опасность подстерегает не только прохожих пешеходов, но и автомобилистов. Дело в том, что вещи летят даже на проезжую часть.

На данный момент полиция прибыла на место и оцепила территорию, чтобы никто не пострадал. Также к дому неизвестной прибыла скорая и сотрудники МЧС, которые уже готовы вскрывать двери квартиры.

Очевидцы шутят, что женщина, вероятно, решила перейти на осознанное потребление.