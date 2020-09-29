"Лексус" и "Жигули" столкнулись на Просвещения

Инцидент произошел во вторник днем, 29 сентября. По предварительной информации за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина. Авария произошла на регулируемом перекрестке. За рулем второго автомобиля находился 30-летний мужчина. В результате столкновения, владелец ВАЗа 2017 получил серьезные повреждения. Мужчина был экстренно доставлен в больницу, где ему в данный момент оказывается медицинская помощь. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Об аварии сообщило управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места аварии были опубликованы очевидцами в социальной сети «Вконтакте». Один из комментаторов, ставший очевидцем аварии на Просвещения, сообщил, что едва не оказался под колесами иномарки. По его словам, женщина, находящаяся за рулем «Лексуса» продолжала движение на красный свет.