Арбитражный управляющий обнаружил себя подозреваемым в уголовном преступлении, когда в 7 утра к нему пришёл следователь Адмиралтейского района. После проведения трёх дней в заключении и ночи на лестничной площадке ясности в происходящем абсурде не прибавилось. Нити беспредела тянутся в банк ВТБ.

ООО «Аванта» признано Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротом 2 марта 2015 года. На тот момент у общества не было никаких активов, однако назначенным судом конкурсным управляющим Илюхиным Борисом Игоревичем было установлено, что в 2011 году генеральным директором Общества Козловой Мариной Анатольевной и его единственным участником Трошенковым Дмитрием Александровичем (старшего вице-президента банка ВТБ) были подписаны документы, позволившие произвести регистрацию офисного здания по адресу Санкт-Петербург, Серпуховская улица, дом 37, лит. Б с ООО «Аванта» на самого Трошенкова.

Илюхин Борис Игоревич, полагая что такая сделка нарушает права кредиторов общества, обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании ее недействительной, по результатам чего суд обязал Трошенкова вернуть офисное здание в собственность ООО «Аванта».

Судебным актом в том числе было установлено, что Трошенков являясь участником ООО «Аванта» создал лишь видимость оснований для передачи ему здания, прикрываясь неким договором соинвестирования, в рамках которого ООО «Аванта» и его участник указанное здание построили. Суд, оценивая переход прав на здание к Трошенкову, признал, что Трошенков в соинвестировании строительства не участвовал, поскольку платежи, представленные в регистрирующий орган в обоснование перехода прав собственности, на счет Общества не поступали. В декабре 2017 года суд все-таки обязал Дмитрия Александровича Трошенкова вернуть здание Обществу, однако, потерпев поражение в арбитражном суде, Дмитрий Александрович не остановился и предпринял попытку последующей перепродажи здания, заключив 04 декабря 2017 года договор купли-продажи с неким предпринимателем Тарасовым Александром Александровичем, но и эта попытка оказалась неудачной, поскольку в апреле 2018 года эта сделка также была признана недействительной и теперь уже Тарасов должен был вернуть здание Обществу, находящемуся в процедуре банкротства.

Трошенков, предпринимая попытки восстановления своих прав на здание продолжал обжаловать вынесенные судебные акты и действия конкурсного управляющего Илюхина Бориса Игоревича, инициировавшего оспаривание сделок должника, однако, по решению собрания кредиторов ООО «Аванта» в процессе ведения споров в соответствии с нормами Закона о банкротстве права на здание были выставлены на продажу, в результате чего с победителем открытых торгов зданием стал Пыженко Сергей Васильевич, предложивший за такое благо 36 300 000,00 рублей.

Средства, перечисленные Пыженко Сергеем Васильевичем в счет оплаты лота, были перечислены кредиторам ООО «Аванта», а оставшиеся денежные средства в размере, превышающем одиннадцать миллионов рублей перечислены Трошенкову Д. А., как собственнику общества, которое чаяниями конкурсного управляющего полностью рассчиталось с долгами и даже собственнику своему оставило довольно внушительную сумму. В итоге, 02 сентября 2020 года суд завершил процедуру банкротства общества, установив, что все долги погашены, что является большой редкостью при рассмотрении дел о банкротстве и является ничем иным как результатом оспаривания сделки должника с его недобросовестным собственником.

Однако Дмитрий Александрович, чья недобросовестность неоднократно устанавливалась судами при рассмотрении дела о банкротстве ООО «Аванта» сдаваться не стал, и считая себя во всей этой ситуации пострадавшим, инициировал возбуждение уголовного дела в отношении конкурсного управляющего, в результате чего 22 сентября 2020 года в 7 часов утра в дверь Илюхина Бориса Игоревича постучали сотрудники СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга во главе со следователем Пташниковым, провели обыск в его квартире и задержали как подозреваемого, вменяя ему ч.2 ст.201 УК РФ при осуществлении полномочий конкурсного управляющего ООО «Аванта».

Как полагает следствие, Илюхин Б. И. превысил свои полномочия, продавая права на здание по заниженной стоимости и привлекая для проведения торгов специализированного организатора за довольно крупное вознаграждение – процент от стоимости здания, составивший в результате 10,4 млн. рублей. Кроме этого, Илюхин Б. И., по их мнению, должен был, но почему-то не заявил возражений относительно требований кредитора Бабурина Д. В., пропустившего сроки исковой давности. Все названные эпизоды, по предположению следователя Пташникова, привели к тому, что бывший топ-менеджер банка ВТБ не дополучил денежных средств после продажи здания, которое ранее он пытался скрыть от кредиторов ООО «Аванта».

Однако следователь СУ УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга Пташников перед задержанием Илюхина Б. И. не учел, что редакция Закона о банкротстве, действующая на момент рассмотрения требования Бабурина Д. В. не позволяла на тот момент временному управляющему заявить о пропуске кредитором сроков исковой давности (такими правами временные управляющие были наделены Законом вступившим в силу несколькими месяцами позднее рассмотрения спора с Бабуриным Д. В.), в то время как такие права были у генерального директора ООО «Аванта» – Козловой М. А., того самого директора, которая подписала с господином Трошенковым Д. А. документы, позволившие перерегистрировать на него здание в 2011 года и которая тоже такого заявления в суде не делала. Она же не исполнила предусмотренную Законом о банкротстве обязанность по передаче документов арбитражному управляющему, в том числе, касающуюся долгов ООО «Аванта» перед Бабуриным Д. В., однако, у Дмитрия Александровича, судя по всему, претензий к ней в этой части нету.

Более того, видимо, следствию пришлось закрыть глаза на ряд судебных актов, где уже проведена оценка правомерности действий Илюхина Б. И. и, заключивших в свою очередь, что ущерба ни обществу, ни Трошенкову Д. А. действиями конкурсного управляющего причинено не было, а сам Трошенков Д. А. продавал «свое» здание в разы дешевле, чем это было сделано в рамках дела о банкротстве.

Оказывается, вступившим в законную силу Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2020 по делу № А56-51750/2014/з.8 был определен источник финансирования для покрытия расходов по оплате задолженности в размере 10,4 млн. рублей перед лицами, которые по поручению Илюхина Б. И. провели и организовали торги зданием. Судебным актом установлено, что финансирование торгов осуществляется за счет средств кредитора Зеленского А. В., который после продажи прав на здание получил полный расчет по долгам, но остался должен тем, кто эти торги провел. Как мы указывали выше, все оставшиеся денежные средства ООО «Аванта» - 11 млн. рублей, были перечислены Трошенкову Д. А., а организатор торгов не получил от банкрота, находящегося под управлением Илюхина Б. И. ни рубля, в связи с чем, неясно в чем заключается ущерб, нанесенный единственному участнику Общества, если у Аванты в результате никаких долгов не осталось, а заработную плату специалистов по торгам возложили на другое лицо.

Что касается занижения Илюхиным Б. И. стоимости продажи здания, так это и вовсе довольно странный аргумент, особенно с учетом того, что имущество продавалось с торгов, где любой желающий мог предложить свою цену и только с победителем, предложившем максимальную цену, арбитражным управляющим мог быть заключен договор. Как представляется, рынок отреагировал на предложение ООО «Аванта» заключить договор при проведении торгов, подняв цену относительно начальной цены продажи почти на 150% (начальная цена была 15 000 000,00 рублей, а цена сделки 36 300 000,00 рублей). Однако, Трошенков Д. А. все-таки обратился в полицию, вменяя Илюхину Б. И. в вину тот факт, что никто не предложил купить здание на Серпуховской улице дороже, несмотря на то, что ранее по его же заявлению все эти доводы уже были опровергнуты судебным актом арбитражного суда в рамках дела А56-51750/2014/сд.3.

Но у следователя Пташникова, кроме этих трех надуманных эпизодов, уже проанализированных арбитражными судами трех инстанций вдоль и поперек, других не оказалось, а защищать лицо, ранее занимающее высокий пост в одном из крупнейших банков страны как-то надо, в связи с чем, три дня заключения без еды и воды в районном УВД в соседстве с задержанными преступниками закончились для арбитражного управляющего домашним арестом, но домой его отпускать не поторопились. Суд отправил подозреваемого не домой по месту регистрации, а по месту нахождения принадлежащей ему квартиры пребывать арест в соседстве с его квартиросъемщиками, которые ничего не подозревая уехали за несколько дней до событий в отпуск и оставили его ночевать на лестничной площадке. Но все вышеизложенное очевидно указывает на то, что сотрудники далеки не только от норм уголовно-процессуального законодательства, но и от понятий преюдициальности судебных актов арбитражного суда и несведущи в банкротных делах, где хранятся подсказки о том, в отношении действий кого все же следует проводить проверку.

Нам удалось дозвониться до адвоката СКА «Налоги, экономика, бизнес» Смирнова Николая, который прокомментировал ситуацию с домашним арестом: «Прошлую ночь клиент провёл у меня в машине, возле подъезда, где он должен отбывать домашний арест, лишь в субботу 26, сентября мне удалось при помощи жалобы в ГСУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, получить устное разрешение о проживании доверителя Илюхина Бориса по месту регистрации! Мне, как профессиональному защитнику, не очень ясно, как следствие будет выходить из этой неправовой ситуации! Фактически из-за халатных действий следователя клиент вынужден ночевать под дверью».