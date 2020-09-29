Участок трубопровода на Егорова отключили из-за аварии

Улицу Егорова в центре северной столицы затянуло паром. Причиной пара над зданиями оказался прорыв трубопровода дома 23 лит. На улице Егорова. В настоящее время аварийная бригада осуществляет работу по устранению последствий аварии. Данная информация поступила от АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Прорыв трубопровода привел к розливу, вследствие чего аварийная бригада была вынуждена отключить участок трубопровода чтобы начать осуществление работ по устранению дефекта. Граждане Петербурга предупреждены о неудобствах. Тех, кто находится на улице Егорова, просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности: не подходить на близкое расстояние к испарениям, а также не пытаться пройти по участку улицы, затопленному водой.