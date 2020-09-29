Подозреваемый в убийстве жены депутат найден завернутым в российский флаг

Депутат муниципалього образования "Комарово" Игорь Шокин был задержан полицией. Стали подробности его задержания.

В полицию обратился сын Игоря Шокина, сообщив о неадекватном поведении отца в последние несколько дней. При этом он отметил, что ни отец, ни мать не выходят на связб. Полиция по наводке молодого человека проверила квартиру, где проживали его родители, в доме №10 на улице Васильева в Комарово. Там они обнаружили тело 60-летней Татьяны Шокиной. В квартире были выбиты окна и открыта дверь, а также обнаружены пятна крови.

Игорь Шокин попытался скрыться. Он убежал в сторону железнодорожной станции без одежды, завернутый в российский флаг. Полиция задержала его в 15:30 на Привокзальной улице.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения депутату, также его освидетельствуют медики. Возбуждено уголовное дело об убийстве.