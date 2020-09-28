Петербуржец, угрожавший терактами, был задержан ФСБ

Житель Петербурга совершал звонки в различные ведомства, сообщая о подготовке к террористическим действиям. При этом, в адрес сотрудников правоохранительных органов от преступника неоднократно поступали угрозы.

О задержании мужчины стало известно от пресс-службы управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 28 сентября. Уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма на подозреваемого было заведено еще в начале сентября. В конце месяца на мужчину завели еще одно дело – о применении насилия в отношении представителя власти.

В процессе обыска, который сотрудники службы безопасности провели в квартире задержанного, была обнаружена большая коллекция игрушек для взрослых. На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.