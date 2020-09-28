Найдена мать брошенной девочки на Энергетиков

Горе-мать маленькой девочки, найденной на проспекте Энергетиков, утверждает, что дочь просто сбежала от выпившего отца. Женщина не скрывает, что отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, речь идет о девочке, которую нашли у дома № 40/2 на скамейки у проспекта Энергетиков.

— Он ушёл покупать ей вкусняшку, и она от него убежала. Они очень редко видятся, он работает в Сибири, появляется два-три раза в месяц. Он пошёл что-то ей купить в ТЦ, а вернулся — она убежала, — отметила женщина.

Примечательно, что ребенок был передан медикам, чтобы проверить, нет ли у нее проблем со здоровьем или переохлаждения. Ведь девочка была найдена раздетой.