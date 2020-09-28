Петербуржец, "заминировавший" Пулково, получил условный срок

Житель Петербурга Сергей Неофитов, обвинявшийся в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, получил три года лишения свободы условно. Решение вынес Московский районный суд. Об этом соощает Объединенная пресс-служба городских судов.

В январе 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по номеру "112" сообщил о минировании терминала №1 в аэропорту Пулково. Он действовал из хулиганских побуждений и знал, что предоставляет ложную информацию.

В суде Неофитов полностью признал свою вину. Ему дали три года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.