На "оранжевой" ветке метро пассажир упал на пути.

С 1 октября возобновится авиасообщение между Россией и Грецией

Новый год начнется для россиян с длинных выходных

С 1 октября возобновится авиасообщение между Россией и Грецией

Новый год начнется для россиян с длинных выходных

С 1 октября пособия и пенсии будут начисляться только на карту “Мир”

В 10:13 движение по ветке было восстановлено. Пассажира удалось достать с рельсов метро за десять минут. Сообщается, что пассажир остался жив.

Инцидент произошел внизу линии. Движение поездов было остановлено на участке от станции "Улицы Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2".

28 сентября, в 10:05, на участке "оранжевой" Правобережной линии Петербургского метрополитена было остановлено движение. На пути метрополитена упал пассажир.

Движение было остановлено на участке от станции "Улицы Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2".

Все новости Происшествия

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →