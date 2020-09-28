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На "оранжевой" ветке метро пассажир упал на пути.

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© Фото: Pixabay.com

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Движение было остановлено на участке от станции "Улицы Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2".

28 сентября, в 10:05, на участке "оранжевой" Правобережной линии Петербургского метрополитена было остановлено движение. На пути метрополитена упал пассажир.

Инцидент произошел внизу линии. Движение поездов было остановлено на участке от станции "Улицы Дыбенко" до станции "Площадь Александра Невского 2". 

В 10:13 движение по ветке было восстановлено. Пассажира удалось достать с рельсов метро за десять минут. Сообщается, что пассажир остался жив.

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