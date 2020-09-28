Двухлетнюю девочку бросили одну на проспекте Энергетиков

В Красногвардейском районе, на проспекте Энергетиков, возле дома №40/2 был обнаружен ребенок около двух лет. Он находился на улице без взрослых.

Накануне в полицию обратился неравнодушный гражданин 35 лет. Он сообщил о нетрезвом мужчине, сидевшим на улице рядом с девочкой в возрасте приблизительно 1-2 лет. Мужчина сидел так какое-то время, после чего встал и скрылся в неизвестном направлении, оставив ребенка одного.

Девочку забрала прибывшая на место полиция и передала ее в больницу. Родители и их местонахождение в данный момент устанавливается правоохранителями.