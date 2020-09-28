"Соцработник" подменил деньги пенсионерки на билеты "банка приколов"

В Колпинском районе Санкт-Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенника. Он проник в ее квартиру на улице Вавилова 3 сентября, представившись социальным работником.
"Соцработник" предложил пенсионерке "заменить" денежные средства, после чего подменил реальные банкноты на шуточные билеты "банка приколов", после чего скрылся. О пропаже 86-летняя жертва мошенника сообщила в полицию только 27 сентября, почти через месяц. Злоумышленник похитил у нее 253 тысячи рублей. Прримет преступника женщина не запомнила.
Вопрос о возбуждении уголовного дела в данный момент решается.