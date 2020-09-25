Полицейские опровергли наличие "рабовладельческой фермы" в Пикалево

На экстренный номер «112» в четверг поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил, что около 20 лет пробыл в рабстве в Пикалево на месте бывшей торфяной базы.

По словам мужчины, база находится под руководством бизнесмена и используется как «рабовладельческая ферма». Мужчина жаловался на недостаток еды, которую ему выдавали только раз в день и которая состояла из одних макарон. Мужчина так же заявлял о многократных избиениях, которым его подвергал «хозяин фермы». Звонивший утверждал, что, помимо его, на базе держат еще 20 человек. Те, кому удается сбежать, скрываются в лесах.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу заявила, что информация является ложной. Сотрудники правоохранительных органов сообщили что подобные звонки поступают несколько раз в неделю от одного и того же пьяного мужчины.