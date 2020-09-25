По факту гибели человека в пожаре в Ленобласти возбуждено уголовное дело

24 сентября в городе Тихвин произошло возгорание в многоквартирном доме, в результате пожара погиб человек. После тушения огня пожарными было обнаружено тело.

Следственный отдел Тихвина следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завел уголовное дело по статье 109 УК РФ ( по факту причинения смерти по неосторожности). В данный момент на месте пожара осуществляется проверка следователями, криминалистами, спасителями, а также сотрудниками правоохранительных органов. Причины возгорания на данный момент выяснить не удалось. Полицейские проводят работу по выяснению обстоятельств и причин возникновения пожара в доме, а также разыскивают причастных к совершению преступления.