Мошенников, обманувших пенсионеров ждет суд

Обвинительное заключение в отношении петербуржцев и жителей Ленинградской области, участвовавших в мошенничестве, было утверждено прокуратурой Санкт-Петербурга.

Согласно официальной версии следствия, организованная преступная группа осуществляла свою деятельность с июня 2017 по июль 2018 года. Мошенники продавали пенсионером БАДы за крупные суммы, выдавая их за лекарства. Злоумышленники запугивали пожилых людей разговорами о приближающейся смерти и тяжелых болезнях, которые они якобы выявили и продавали препараты, утверждая, что только они способны помочь.

Так преступная группа за весь период своей деятельности «заработала» на пенсионерах сумму, превышающую 2.7 миллиона рублей. Уголовное дело, заведенное в отношении мошенников будет передано в Невский районный суд.