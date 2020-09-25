Задержаны подозреваемые в убийстве бездомного в Ленинградской области

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что полиция задержала троих подозреваемых в убийстве человека без определенного места жительства во Всеволжске.

22 сентября во Всеволжске был обнаружен труп 45-летнего бездомного, скончавшегося от ножевого ранения.

Сотрудники правоохранитеьных органов задержали трех молодых людей, двоим из них 19, одному 14. По версии следствия, молодые люди вечером шли из гостей в состоянии алкогольного опьянения и вступили в конфликт с бездомным, в результате чего один из молодых людей ударил мужчину ножом, из-за чего тот скончался на месте.

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.