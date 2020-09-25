Пассажир метро спрыгнул на рельсы на "Обводном канале"

25 сентября, в пятницу, днем, около 13:00 на станции метро "Обводный канал" произошело черзвычайное происшествие. Пассажир метрополитена оказался на рельсах.

По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" Вконтакте, мужчина спрыгнул на рельсы сам. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного обвинения. Прибывшим на место сотрудникам охраны метрополитена не удалось установить контакт с мужчиной: он кричал и просил, чтобы его оставили в покое.

В итоге обошлось без жертв. Через 15 минут мужчина все-таки вернулся обратно на платформу, после чего был задержан.