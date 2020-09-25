В петербургском метро поймали “попрошаек”

У станции метро «Московская» работник ФГУП «УВО Минтранса России» совершал обход по подземному переходу. Так, Александр Иконников увидел двух мужчин, которые требовали у прохожих денег. Сотрудник охраны незамедлительно вызвал наряд полиции, а также сообщил о происшествии оперативному дежурному Северо-Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса России». К тому же, охранник сообщил о случившемся руководству объекта.

В результате работники вневедомственной охраны Минтранса РФ доставили двух мужчин в полицию по факту вымогательства денег у петербуржцев.

Отмечается, что бдительный охранник представлен к поощрению за оперативные действия.