В Выборгском районе мужчину раздавило кабиной фуры

Водитель грузового автомобиля “Скания” скончался вечером 24 сентября в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Он пытался починить машину, однако плохо закрепленная кабина упала на мужчину. Происшествие произошло у 16 дома Литовской улицы.

Известно, что мужчине было 55 лет. Об этом сообщает региональное управление МВД. Также детали несчастного случая появились в социальной сети “Вконтакте”. Так, в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” очевидцы рассказывают, что мужчина пытался отремонтировать фуру. Для этого он откинул кабину вниз и пролез туда, но плохо закрепленная часть машины упала на него и раздавила насмерть. Около 15 минут погибшего пытались достать из-под фуры.