В Ленобласти на дороге обнаружили труп

Сообщается, что водитель, ставший виновником аварии, скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют работу по установлению его личности.

Об аварии, произошедшей в среду, 23 сентября в Ленинградской области, стало известно от пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. Инцидент произошел на трассе Волхов, которая располагается недалеко от деревни Бор. Неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления. Согласно предварительной информации, водитель, сбивший пешехода, направлялся в сторону города Кириши.

В отношении водителя сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что попытки правоохранителей собрать необходимую информацию для установления личности виновника аварии пока не привели к результату.