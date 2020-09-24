В Колпино иномарка столкнулась с каретой скорой помощи

Авария произошла в ночь с 23 на 24 сентября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об инциденте стало известно от пресс-службы УГИБДД по городу и Ленинградской области.

Столкновение автомобилей произошло на месте пересечения улиц Павловская и Братьев Радченко. «Митсубиси Лансер» столкнулся с каретой скорой помощи. Согласно предварительной информации, молодой человек, находящийся за рулем иномарки, не предоставил «скорой» преимущества на дороге, что и привело к аварии.

В результате аварии водитель скорой помощи и пассажир, находящийся на момент столкновения в автомобиле, получили травмы и были госпитализированы. На данный момент, информации о состоянии, в котором находятся пострадавшие в аварии, предоставлено не было.

В настоящее время по факту произошедшего осуществляется проверка.