На "Авито" выставили на продажу ребенка

На сайте выложили 3 фотографии ребенка, а также указали цену. Сообщается, что уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурга Анна Митянина обратилась в администрацию сервиса по размещению объявлений Avito снять объявление.

О требовании удалить объявление с сайта сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, данный инцидент с продажей ребенка на платформе Avito не является первым. Раннее, в мае в Санкт-Петербурге уже появлялось объявление о продаже ребенка. На сайте родители ребенка отметили, что продают мальчика «за плохое поведение».

Все объявления сервиса пропускаются через автоматическую систему модерации. При выявлении нарушения алгоритмом, сообщение подвергается тщательной проверке сотрудниками сайта.