Жительницу Петербурга выгнали из пекарни за кормление грудью

Жительницу Петербурга возмутила произошедшая с ней ситуация. На протяжении нескольких лет женщина посещала любимую пекарню. Недавно, находясь там, она покормила в заведении грудью своего ребенка, которому четыре месяца. Данный поступок возмутил персонал пекарни, женщине было сделано грубое замечание.

На следующий день, мать ребенка, вернувшись в пекарню, обнаружила, что ее отказываются там обслуживать. Руководство сообщило женщине, что она может сделать заказ только на вынос. Персонал пекарни утверждает, что данное условие никак не связано с тем, что женщина кормила грудью в публичном месте. По словам сотрудников, женщине отказали в обслуживании за то, что она провела в пекарне около двух часов с двумя детьми, при этом почти ничего не заказывая.