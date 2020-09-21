Задержан студент, подозревающийся в убийстве своей матери

21 сентября, в понедельник, Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, разыскиваемого по подозрению в убийстве матери.

Его заметили на Пискаревском проспекте. Молодой человек показался сотрудникам похожим на подозреваемого из ориентировки. Его передали сотрудникам полиции, которые подтвердили личность подозреваемого.

Задержанный - студент университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Его подозревают в убийстве собственной матери. По версии следствия, он совершил преступление вчера на улице Тухачевского, а затем скрылся.