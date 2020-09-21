Обрыв ж/д проводов задержал шесть поездов в Выборгском районе

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел обрыв контактной сети на ж/д станции. Это стало причиной задержек поездов и электричек в понедельник, 21 сентября. Отмечается, что пассажирам придется прождать на платформе до часа. Об этом сообщается в пресс-службе ОЖД.

Так, с девяти утра на станции Ланская задержались некоторые пригородные поезда: № 6064 Санкт-Петербург, Финляндский вокзал (кольцо), 6128 Выборг — Петербург и 6124 Зеленогорск — Петербург. Кроме того, задержались два поезда, следующих в Выборг (7903, 6121). Все составы отстают от расписания не более, чем на час.

«Также на 15 минут будет задержано прибытие пассажирского поезда «Ласточка» № 824 Сортавала — Санкт-Петербург», — сообщают в ОЖД. Однако уточняется, что работники предпринимают все необходимые меры, для того чтобы сократить отставание от графика.