Анонимные минеры продолжают слать угрозы на почту

Неделя начинается с проверок объектов с возможными заминированиями. На минувших выходных от анонимных мошенников поступило множество угроз о возможных взрывах. Теперь полиции Петербурга нужно проверить не одну сотню объектов.

Правоохранительные органы уже знакомы с отправителем подобных сообщений. С почты Salusafe пользователь IvanKyzminov отправил очередную угрозу сегодня утром, 21 сентября. Обычно в списке объектов числятся школы, суды, роддома. Однако на этот раз список объектов с возможным заминированием пополнили отделения неотложек и онкоцентр, также туда попали гостиницы и сразу несколько самолетов в аэропорту Пулково.