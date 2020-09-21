На Финляндском вокзале нашли преступника в федеральном розыске

Мужчина, обнаруженный на Финляндском вокзале находился в федеральном розыске за ряд совершенных им преступлений. В прошлом у преступника имеются несколько судимостей, в том числе за кражу, мошенничество, растрату. До момента обнаружения на вокзале мужчину разыскивали за нанесение оскорбления представителю власти.

По словам пресс-службы УТ МВД по Северно-западному федеральному округу, задержанный преступник является жителем Новокузнецка. Мужчине 25 лет. Он был объявлен в розыск в июле 2020 года.

Сотрудниками правоохранительных органов был установлен факт неоднократной смены паспорта гражданином Российской Федерации, также, в полиции заявили о его злоупотреблении доверием граждан. После того, как злоумышленник был доставлен в дежурную часть, он представился чужим именем. Сотрудникам удалось установить его настоящее время только с помощью отпечатков пальцев.