Мужчина напал с ножом на соседа

Мужчина, получивший несколько ножевых ранений, был госпитализирован в Московском районе. Сосед пострадавшего, подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции.

В воскресенье, 20 сентября, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение от местной жительницы, которая утверждала что в доме №79 по Витебскому проспекту сосед нанес ножевые ранения ее мужу.

По прибытии на место преступления сотрудники полиции задержали 34-летнего подозреваемого. Сообщается, что мужчина напал с ножом на своего 32-летнего соседа из-за личной неприязни. На данный момент состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое, мужчина госпитализирован. Злоумышленнику также потребовалась помощь врачей – подозреваемый пострадал при задержании. На месте происшествия полиция обнаружила семь ножей.