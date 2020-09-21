В центре Петербурга нашли останки ребенка

Инцидент произошел в центральном районе Петербурга. В понедельник, 20 сентября сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об обнаружении человеческих останков на чердаке. Сообщение поступило от прораба который обнаружил человеческий череп во время осуществления работ по замене кровли. Дом, в котором был обнаружен череп, располагается на набережной Обводного канала.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия вскоре после сообщения. Правоохранители в ходе проверки здания пришли к выводу, что на чердаке постройки, созданной в 1934 году действительно находятся человеческие останки – череп и фрагменты скелета. По предположению экспертов, скелет принадлежит ребенку в возрасте от 4 до 7 лет.

Пол и время смерти ребенка не установлена, над получением данной информации в настоящее время работают специалисты.